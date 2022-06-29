В Рязани возобновит работу автобус № 18 с новым маршрутом

Соответствующий приказ управления транспорта от 23 июня опубликовали на сайте мэрии.

В Рязани возобновит работу автобус № 18 с новым маршрутом. Соответствующий приказ управления транспорта от 23 июня опубликовали на сайте мэрии.

Согласно документу, автобус пустят от площади Соборной до поселка Дягилево. Маршрут пройдет через Первомайский проспект и Московское шоссе. Далее автобус проследует через «М5 Молл» в Дягилево (улицы Дягилевская, Центральная и Коняева).

Длина маршрута составит 12,7 (12,8) километров. Его станут обслуживать вместительные маршрутки.

Ранее на госзакупках опубликовали контракт на обслуживание маршрута.