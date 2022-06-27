В Рязани закупят 111 подержанных автобусов на общую сумму около 57 миллионов рублей

Для закупки автобусы должны эксплуатироваться не более 20 лет, оснащаться спутниковой системой ГЛОНАСС, минимум двумя видеокамерами и видеорегистратором и иметь в наличии рейсоуказатели и автоинформаторы.

Администрация города планирует закупить 111 автобусов большого, особо большого и среднего класса на общую сумму около 57 миллионов рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

Для закупки автобусы должны эксплуатироваться не более 20 лет, оснащаться спутниковой системой ГЛОНАСС, минимум двумя видеокамерами и видеорегистратором и иметь в наличии рейсоуказатели и автоинформаторы. На 348 тысяч 302 рубля планируют закупить один автобус большого класса по маршрут № 25 «площадь Свободы — озеро Ореховое».

На 9 млн 734 тысячи 238 рублей приобретут восемь автобусов большого класса и два автобуса особо большого класса по маршруту № 7 «поселок Строитель — улица Крупской», один автобус среднего класса по маршруту № 15 «площадь Мичурина — поселок Мервино» и шесть автобусов большого класса по маршруту № 20 «Микрорайон № 1 ДПР- поселок Мехзавода».

На 12 млн 72 тысячи 463 рубля закупят четыре автобуса большого класса по маршруту № 11 «Театральная площадь — поселок Борки», 17 автобусов большого класса и три автобуса особо большого класса по маршруту № 17 «ДПР-5 — поселок Семчино».На 10 млн 4 тысячи 266 рублей приобретут четыре автобуса большого класса и два автобуса особо большого класса по маршруту № 6 «улица Новоселов, 60 — микрорайон Братиславский» и 17 автобусов среднего класса по маршруту № 21 «ДПР-5 — поселок Недостоево».

На 5 млн 209 тысяч 722 рубля планируют закупить один автобус большого класса по маршруту № 8 «улица Новоселов, 60 — поселок Строитель», пять автобусов большого класса по маршруту № 22 «Театральная площадь — поселок Солотча», один автобус среднего класса по маршруту № 23 «Большая улица — Березовая улица» и два автобуса большого класса по маршруту № 24 «площадь Мичурина — поселок Ворошиловка».

На 12 млн 377 тысяч 35 рублей приобретут четыре автобуса большого класса по маршруту № 10 «поселок Мехзавода — поселок Семчино», 61 автобус большого класса и два особо большого класса по маршруту № 16 «улица Новоселов, 60 — поселок Южный».На 7 млн 209 тысяч 798 рублей закупят два автобуса большого класса и особо большого класса по маршруту № 2 «станция Рязань-2 — кладбище Богородское», четыре автобуса большого класса по маршруту № 5 «площадь Мичурина — Телезавод», семь автобусов большого класса по маршруту № 13 «Торговый центр „Круиз“ — поселок Божатково» и два автобуса среднего класса по маршруту № 18 «Соборная площадь — поселок Дягилево».

Этапы исполнения контракта: первый этап — сентябрь 2022 года, второй этап — октябрь 2022 года, третий этап — ноябрь 2022 года.