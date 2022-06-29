В Рязани с 1 июля возобновит работу маршрутка № 45

На маршрут № 45М2 «поселок Ворошиловка — микрорайон № 1 Дашково-Песочня» выйдут автобусы среднего класса.

В Рязани с 1 июля возобновит работу маршрутка № 45. Об этом сообщили на сайте мэрии.

На маршрут № 45М2 «поселок Ворошиловка — микрорайон № 1 Дашково-Песочня» выйдут автобусы среднего класса. Проезд в них можно будет оплатить льготной картой «УмКА».

Автобусы будут следовать по следующему маршруту: 1-я Красная улица, улица Октябрьская, улица Молодцова, улица Космонавтов, улица Промышленная, улица Интернациональная, улица Бирюзова, Северная Окружная дорога, (в обратном направлении 12-й район поселка Борки), улица Каширина, Первомайский проспект, улица Соборная, улица Ленина, улица Свободы, Окский проезд, улица Кальная, Касимовское шоссе, улица Большая, (в прямом направлении улица Тимакова, Касимовское шоссе, в обратном направлении улица).

Ранее сообщалось, что в Рязани возобновит работу автобус № 18 с новым маршрутом.