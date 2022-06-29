В Госдуме предложили отменить некоторые штрафы для автомобилистов

Речь идет о штрафах за мелкие нарушения: грязные номера, забытые дома права или документы на машину, невключенный указатель поворота. Также предлагается за пользование световыми приборами и управление автомобилем с мелкими неисправностями.

В Госдуме предложили отменить некоторые штрафы для автомобилистов. Об этом в среду, 29 июня, сообщили «Известия».

Речь идет о штрафах за мелкие нарушения: грязные номера, забытые дома права или документы на машину, невключенный указатель поворота. Также предлагается за пользование световыми приборами и управление автомобилем с мелкими неисправностями.

Кроме того, авторы законопроекта предложили полностью отказаться от штрафов за управление коммерческим транспортом, который не прошел техосмотр.

В пояснительной записке к документу говорится, что это вынужденная мера. Так как, если следовать всем условиям, которые запрещают эксплуатацию транспортных средств, россияне рискуют оказаться в ситуации тотальной нехватки автотранспорта.

В Госдуме уточнили, что этот законопроект снизит административную нагрузку на автомобилистов и закрепит в законе весь порядок, который сейчас регламентируется лишь указаниями ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в России злостных автонарушителей хотят лишить права оплачивать штрафы со скидкой.