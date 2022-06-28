В России злостных автонарушителей лишат права оплачивать штрафы со скидкой

Теперь лишенные прав водители, которые попались за рулем, будут оплачивать штрафы в полном размере. Те, кто впервые, — 30 тысяч рублей, за повторное нарушение — 100 тысяч рублей.

В России злостных автонарушителей лишат права оплачивать штрафы со скидкой. Соответствующий законопроект доработали в Госдуме, пишет портал motor.

Теперь лишенные прав водители, которые попались за рулем, будут оплачивать штрафы в полном размере. Те, кто впервые, — 30 тысяч рублей, за повторное нарушение — 100 тысяч рублей.

Законопроект подразумевает три нововведения. Это штрафы до 100 тысяч рублей за повторное управление автомобилем без прав, уголовное наказание за езду без прав в третий раз и конфискация машины у водителей, на которых завели уголовное дело за нетрезвую езду и злостные нарушения — выезд на встречную полосу, превышение скорости на 60 километров в час и другие.

Его одобрили в первом чтении 14 июня.