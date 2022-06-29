Рязанцы устроили драку в маршрутке и распылили перцовый баллончик

Инцидент произошел во вторник, 28 июня, в маршрутке № 75.

Рязанцы устроили драку в маршрутке и распылили перцовый баллончик. Информацию опубликовал Telegram-канал RZN_Life.

Инцидент произошел во вторник, 28 июня, в маршрутке № 75. Как рассказали очевидцы, двое мужчин и женщина, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, начали драку с пассажиром. В какой-то момент один из мужчин достал перцовый баллончик и распылил его на людей, находящихся в маршрутке.

Полиция проводит проверку.