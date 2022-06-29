Полиция проводит проверку конфликта в рязанской маршрутке

Ранее очевидцы сообщили, что в маршрутке № 75 рязанцы устроили драку и распылили перцовый баллончик.

Полиция проводит проверку конфликта в рязанской маршрутке. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Сообщение о конфликтной ситуации в маршрутном такси в полицию поступало. Сотрудники полиции ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее очевидцы сообщили, что в маршрутке № 75 рязанцы устроили драку и распылили перцовый баллончик.