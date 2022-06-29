Полиция ищет очевидцев массового ДТП под Рязанью, где погиб молодой человек

Авария случилась 17 июня примерно в 23.30 в Рязанском районе на 499-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». На трассе столкнулись три автомобиля: Toyota Camry, Hyundai Solaris и Lada Largus.

Рязанская полиция ищет очевидцев массового ДТП, в котором погиб 22-летний молодой человек. Об этом в среду, 29 июня, сообщается на сайте регионального УМВД.

Авария случилась 17 июня примерно в 23.30 в Рязанском районе на 499-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». На трассе столкнулись три автомобиля: Toyota Camry, Hyundai Solaris и Lada Largus.

В ДТП погиб пассажир «Хендай» — 22-летний молодой человек.

Просьба всем, кто располагает какой-либо информацией об аварии или стал ее очевидцем, обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 корпус 1.

Напомним, ранее фото и видео с места аварии опубликовали в соцсетях.