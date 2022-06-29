По подозрению в убийстве матери взяли под стражу мужчину в Шацком районе

Подозреваемого взяли под стражу на два месяца.

В Шацком районе под стражу взяли мужчину 1985 года рождения, которого подозревают в убийстве матери. Об этом сообщил сайт райсуда.

Во время расследования установили, что утром женщина вернулась домой, где находился ее сын. У них произошел конфликт из-за того, что мужчина был пьян. Во время конфликта он четыре раза ударил мать ножом, один раз топором по туловищу, конечностям и голове. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Подозреваемого взяли под стражу на два месяца.