В Шацком районе 37-летнего мужчину подозревают в убийстве матери

Трагедия случилась в среду, 15 июня.

В Шацком районе 37-летнего мужчину подозревают в убийстве матери. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома.

Трагедия произошла в среду, 15 июня. Пьяный житель Шацкого района поссорился с матерью. Во время конфликта он несколько раз ударил женщину ножом и топором. От полученных травм она умерла на месте происшествия.

Мужчину задержали по горячим следам. Отмечается, что ранее его неоднократно судили. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Следователи проводят сбор и закрепление доказательств. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Его расследование продолжается.