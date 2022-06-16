В Шацком районе 37-летнего мужчину подозревают в убийстве матери
Трагедия случилась в среду, 15 июня.
В Шацком районе 37-летнего мужчину подозревают в убийстве матери. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома.
Трагедия произошла в среду, 15 июня. Пьяный житель Шацкого района поссорился с матерью. Во время конфликта он несколько раз ударил женщину ножом и топором. От полученных травм она умерла на месте происшествия.
Мужчину задержали по горячим следам. Отмечается, что ранее его неоднократно судили. Решается вопрос о заключении его под стражу.
Следователи проводят сбор и закрепление доказательств. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Его расследование продолжается.