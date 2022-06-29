Дирекция дорог сначала согласилась, а потом изменила решение о повторной экспертизе Солотчинского моста

Суд решил рассмотреть ходатайство.

В среду, 29 июля, в рязанском арбитражном суде состоялось очередное заседание по иску в отношении ремонта Солотчинского моста. На нем представитель рязанской дирекции дорог запросил ходатайство на повторную экспертизу дорожного полотна.

Адвокат, представляющий интересы подрядчика ГК «Альянс» попросила суд отклонить ходатайство. По ее словам, заключения в материале дела не содержат противоречий по определению причин недостатков на Солотчинском мосту.

«В случае, если ходатайство удовлетворят, мы просим отложить заседание, чтобы проверить экспертов, которых предоставит оппонент», — сообщила представитель истца.

В свою очередь, представитель ответчика отметил, что «позиция изменилась».

Суд решил рассмотреть ходатайство. Следующее заседание состоится 25 июля в 17:00.

Напомним, на прошлом заседании стороны пришли к соглашению, что нет необходимости в проведении повторной экспертизы Солотчинского моста. Они отметили, что в материалах дела есть все имеющиеся доказательства и заключения специалистов, поэтому «в дополнительных исследованиях нет смысла».