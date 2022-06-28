УМВД: в здание «Магнита» в Скопине врезалась пьяная женщина на «Шевроле»

Женщина отказалась от прохождения медосвидетельствования. На нее составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

УМВД: в здание «Магнита» в Скопине врезалась пьяная женщина на «Шевроле». Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В Скопинском отделении ГИБДД сообщили, что за рулем иномарки была 28-летняя женщина-водитель с признаками алкогольного опьянения. Она отказалась от прохождения медосвидетельствования. На нее составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Женщине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок он полутора до двух лет.

Ранее о ДТП в Скопине сообщили очевидцы. В аварии пострадала 28-летняя женщина, которая находилась в салоне. Ранее она пояснила, что является собственником машины, но не находилась за рулем.