Полиция начала поиски водителя, врезавшегося в магазин в Скопине

Личность водителя автомобиля устанавливается.

Водителя, врезавшегося в здание магазина в Скопине, пока не установили. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло у дома № 2 по улице Фабричной около 6:30. По предварительной информации, неизвестный водитель на Chevrolet Cruze не справился с управлением и врезался в здание.

Травмы получила 28-летняя местная жительница, которая была в салоне в момент ДТП. Девушка является собственником машины, но заявила, что не управляла им в момент аварии.

Кто был за рулем, она не пояснила.

«Тем не менее, очевидцы свидетельствуют, что именно она находилась за рулем транспортного средства», — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что женщине-водителю грозит штраф и лишение водительских «прав».

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются.