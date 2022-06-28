Полиция начала поиски водителя, врезавшегося в магазин в Скопине

Водителя, врезавшегося в здание магазина в Скопине, пока не установили. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло у дома № 2 по улице Фабричной около 6:30. По предварительной информации, неизвестный водитель на Chevrolet Cruze не справился с управлением и врезался в здание.
Травмы получила 28-летняя местная жительница, которая была в салоне в момент ДТП. Девушка является собственником машины, но заявила, что не управляла им в момент аварии.
Кто был за рулем, она не пояснила.
«Тем не менее, очевидцы свидетельствуют, что именно она находилась за рулем транспортного средства», — говорится в сообщении.
Позже выяснилось, что женщине-водителю грозит штраф и лишение водительских «прав».
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются.