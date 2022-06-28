В Сасове глава администрации повесила в кабинете портрет невыбранного губернатора

Фото Евгения Рубцова опубликовала на своей страничке «ВКонтакте».

В Сасове глава администрации повесила в кабинете портрет невыбранного губернатора. Фото Евгения Рубцова опубликовала на своей страничке «ВКонтакте».

Чиновница выложила пост, в котором поздравляет руководителя городского центра поддержки предпринимательства Ольгу Аванькину. На фото, прикрепленном к посту, позади женщин на стене висит портрет врио губернатора Павла Малкова.

Напомним, выборы губернатора в Рязанской области состоятся 11 сентября.