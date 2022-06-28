В Рязанской области ожидается до +26 градусов
В среду, 29 июня, на территории Рязанской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается.
В Рязанской области ожидается до +26 градусов. Прогноз погоды
В среду, 29 июня, на территории Рязанской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.
Ночью по области температура воздуха составит +7, +12 градусов, днем — от +21 до +26 градусов.
Напомним, ранее в Гидрометцентре рассказали, когда жара пойдет на спад.