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В Рязанской области ожидается до +26 градусов
В среду, 29 июня, на территории Рязанской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

В Рязанской области ожидается до +26 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.

В среду, 29 июня, на территории Рязанской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ночью по области температура воздуха составит +7, +12 градусов, днем — от +21 до +26 градусов.

Напомним, ранее в Гидрометцентре рассказали, когда жара пойдет на спад.