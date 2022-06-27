В Росгидрометцентре рассказали, когда жара пойдет на спад

Ситуация связана со сменой антициклонов.

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, когда жара в Москве пойдет на спад. Об этом передает РИА Новости .

По ее словам, пик жары в столице ожидается в понедельник, 27 июня.

Днем температура может достигать +31, +33 градусов.

Специалист заявила, что днем во вторник температура пойдет на спад. Ночью ожидается до +9, +14 градусов, днем +22, +27 градусов.

По словам Макаровой, ситуация связана со сменой антициклонов. Текущий сменит новый, перед которым холодный атмосферный фронт принесет кратковременные дожди. Далее ожидается понижение температуры.

Специалист Росгидрометцентра добавила, что в последующие дни воздух прогреется.

«Предварительный прогноз на первые дни июля, с 1-го по 3-е числа — +25, +30 градусов», — сказала Макарова.