В Рязани закроют музейный центр имени Солженицына, открытый в 2019 году

В здании музейного центра начала отваливаться плитка на первом этаже, появились трещины на стенах, сырость в подвале, перекосилась от влажности дверь пожарного выхода, стала слоями обрушаться кирпичная кладка фундамента здания.

В Рязани скоро планируют закрыть на гарантийный ремонт музейный центр имени Солженицына. Об этом пишет «Новая газета».

Юрий Сарычев, заведующий музейным центром, сообщил, что за месяц там побывали более 250 человек, что мало для такого объекта. По его словам, масштабному пиар-продвижению препятствует руководитель головной организации — директор РИАМЗ Ольга Кречетова.

«Общее состояние дел в нашем учреждении многими моими авторитетными коллегами характеризуется одним словом- упадок», — заявил Сарычев. Он отметил, что угрозу для здания создали некомпетентность и неточности в воплощении первоначальных замыслов со стороны строителей и руководства рязанского кремля.

В здании музейного центра начала отваливаться плитка на первом этаже, появились трещины на стенах, сырость в подвале, перекосилась от влажности дверь пожарного выхода, стала слоями обрушаться кирпичная кладка фундамента здания.

Юрий Сарычев отметил, что музей открылся менее трех лет назад, а в нем появились такие опасные дефекты. Он добавил, что система водоснабжения здания по-прежнему подключена по временной схеме, насосно-нагнетательное оборудование музейного центра не работает. Он объяснил, что в случае пожара давления в одновременно используемых шести пожарных кранах не будет. Из-за нарушения норм влажности сотрудники музея предпринимают дополнительные меры сбережения, предотвращая разрушения выставленных экспонатов.

Отмечается, что в ближайшие недели или месяцы строительная фирма-подрядчик ООО «Рубикон», скорее всего, приступит к объемному гарантийному ремонту здания центра.

Юрий Сарычев привел причины ненадежности здания. Он рассказал, что руководство и строители РИАМЗ сообщили, что при реконструкции были допущены ошибки, от транспортного потока проходит вибрация, нарушена дренажная система при расположении рядом со зданием моста на улице Ленина.

Также заведующий центром рассказал, что во многих документах фигурируют завышенные цены на объекты музея. К примеру, в экспозиции числится «Телевизор Ретро, середина ХХ в. (медиаплеер 1 шт., точка доступа 1 шт.)», стоимость которого по ведомости определили в 649 764,31 рубля. Сарычев отметил, что по факту это — пустой корпус ретро-телевизора без инвентарного номера.

«И подобных примеров сомнительной оценочной стоимости закупленных для музейного центра предметов немало», — сообщил Сарычев.

Он намерен добиться комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности, исполнения трудового законодательства и основной деятельности ФГБУК РИАМЗ за последние пять лет.