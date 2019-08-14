В Рязани открылся музейный центр имени Александра Солженицына. Фото

В Рязани открылся музейный центр имени Александра Солженицына. В нем разместили интерактивные экспозиции, посвященные творческой жизни писателя и нобелевского лауреата на рязанской земле, а также литературной истории города в период с 19 по 20 века.

Официальная церемония открытия прошла в среду, 14 августа. Гостями мероприятия стали губернатор Николай Любимов, замминистра культуры Алла Манилова и президент Фонда Солженицына Наталья Солженицына.

Музейный центр разместили в «Доме Салтыкова-Щедрина (Морозова)» — здании, являющемся объектом культурного наследия. На его реставрацию выделили более 130 миллионов рублей. На эти средства за два года отреставрировали фасад, кровлю, перекрытия первого этажа и полов в цокольной части здания, оборудовали гидроизоляцию подвальных помещений, сделали монтаж системы электроснабжения, выполнили отделку внутренних помещений.

На приобретение экспонатов и мультимедийного оборудования потратили 48,9 миллионов рублей, выделенные Минкультуры.

«Это не просто музейный культурно-просветительский центр, хотя он и таким является тоже, но, в первую очередь, настоящий серьезный музей с очень серьезными уникальными фондами, современной застройкой, зонированием. Все сделано по задаче реализации той концепции, которую мы с Натальей Дмитриевной [Солженицыной] считаем уникальной. Уникальной в прямом смысле этого слова, потому что она не повторяет ни одну из известных нам музейных концепций», — заявила замминистра культуры Алла Манилова.

Вдова писателя Наталья Солженицына назвала рязанский музей «самым большим солженицынским местом на сегодняшний день» и отметила, что он имеет огромный потенциал.

Глава региона назвал центр «еще одним серьезным поводом гордиться тем, что имя выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии тесно связано с рязанской землей».

«Рязанский период жизни, а это почти тринадцать лет, занимает в его судьбе особое место. Именно здесь он создавал такие произведения, как повесть „Один день Ивана Денисовича“, рассказы „Случай на станции Кочетовка“, „Для пользы дела“, „Матренин двор“, прославившие не только самого автора, но и нашу литературу. Для нашего города это, несомненно, очень значимая часть его истории», — подчеркнул Любимов.

«Воплотив этот проект в жизнь, думаю, мы дали старт новому витку культурной жизни Рязанской области и не только», — добавил губернатор.

Экспозицию музея разделили на пять разделов:

«Линия жизни» — история дома Салтыкова-Щедрина (Морозова) через истории его обитателей;

«Красное Колесо» — история Рязани, судьбы людей рязанской земли в произведениях Солженицына;

«Кабинеты писателей» — литературная история Рязани 19-20 века;

«Кабинет Александр Солженицына»; «Очерки литературной жизни:

1950-1970-е» — контекст литературной жизни в советское время, тайная творческая работа Солженицына, присуждение ему Нобелевской премии по литературе.

Также в здании оборудовали конференц-зал и кинозал.

Посетить музейный центр можно по адресу: улица Николодворянская, дом №24. График работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00; понедельник — выходной.