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В мэрии опровергли информацию рязанских СМИ о закупке поддержанных автобусов
В мэрии заявили, что обновлять транспорт будут в плановом режиме с помощью закупки нового подвижного состава.

В мэрии опровергли информацию рязанских СМИ о закупке поддержанных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«Управление транспорта разъясняет, что закупка подержанных автобусов и троллейбусов в МУП „УРТ“ не планируется и не осуществляется», — отметили в сообщении.

По результатам конкурса, проведенного мэрией, заключат контракты с МУП «УРТ» на перевозку пассажиров по действующим маршрутам. Их будет обслуживать транспорт, находящийся на балансе МУП «УРТ».

В мэрии заявили, что обновлять транспорт будут в плановом режиме с помощью закупки нового подвижного состава и возможной безвозмездной передачи подержанной техники не в рамках заключаемых контрактов.

Ранее были опубликованы тендеры на обслуживание маршрутов Рязани.