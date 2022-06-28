Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт
Согласно документу, лица, ввозящие в Россию товары без согласия правообладателей, освобождаются от уголовной и административной ответственности.
Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт. Документ
Согласно документу, лица, ввозящие в Россию товары без согласия правообладателей, освобождаются от уголовной и административной ответственности.
Закон наделяет кабмин правом определять товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав.
Член комитета Совфеда по экономической политике Александр Жуков пояснил, что инициатива «снизит рост цен на импортируемые товары в связи с действиями недружественных стран».
В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В него вошли более 50 групп товаров.