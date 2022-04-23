Минпромторг составил перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг составил документ, в котором предлагается исключить обязательное разрешение правообладателя для продажи более 50 групп товаров. В список товаров параллельного импорта вошли в том числе продукция HP, Sony, Toyota, Cadillac и других приостановивших свою деятельность в России брендов.

Минпромторг составил документ, в котором предлагается исключить обязательное разрешение правообладателя для продажи более 50 групп товаров. В список товаров параллельного импорта вошли в том числе продукция HP, Sony, Toyota, Cadillac и других приостановивших свою деятельность в России брендов, пишут «Известия».

В перечне содержатся всего около 200 наименований. Он соответствует ранее озвученному правительством подходу: оставить защиту торговым маркам, производящим или импортирующим товары в Россию, и обеспечить людей необходимым.

В документе указаны такие группы товары, как транспорт, компьютеры и ТВ-аппаратура, телефоны, комплектующие для автомобилей, текстиль, кожаные изделия, одежда, парфюмерия. В некоторых отраслях к параллельному импорту допускаются все товары в категории, в ряде других — лишь некоторые бренды.

Мебель и ювелирные украшения в списке не значатся, так как не имеют стратегического значения и могут быть заменены отечественными производителями.