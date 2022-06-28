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Медведев заявил, что любая атака на Крым приведет к третьей мировой войне
Медведев отметил, что для России Крым — это часть страны.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что любая атака на Крым — это объявление войны. Об этом он сообщил в интервью газете «Аргументы и факты».

Медведев отметил, что для России Крым — это часть страны.

«И это — навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война», — заявил зампред Совета безопасности.

Он отметил, что поэтому для России вступление Украины в НАТО опаснее, чем Финляндии, так как есть неурегулированные территориальные споры с Киевом.

Напомним, Медведев также рассказал о мерах в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.