Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов может уйти в Совет Федерации
Любимов ушел в отставку 10 мая 2022 года.
Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов может уйти в Совет Федерации. Об этом сообщил в Telegram-канале калужский журналист Евгений Серкин.
Серкин оценил, что это произойдет с вероятностью «8 из 10».
Также он предположил, что Любимов может уйти в «Почту России», куда его пригласил калужский коллега Максим Акимов.
Напомним, Любимов ушел в отставку 10 мая 2022 года.