Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов может уйти в Совет Федерации

Любимов ушел в отставку 10 мая 2022 года.

Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов может уйти в Совет Федерации. Об этом сообщил в Telegram-канале калужский журналист Евгений Серкин.

Серкин оценил, что это произойдет с вероятностью «8 из 10».

Также он предположил, что Любимов может уйти в «Почту России», куда его пригласил калужский коллега Максим Акимов.

Напомним, Любимов ушел в отставку 10 мая 2022 года.