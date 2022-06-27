Рязанская управляющая компания отказалась от дома с дырявой крышей в поселке Строитель

Об этом РЗН. инфо рассказала жительница дома Любовь Владимировна.

Управляющая компания «ПИК-комфорт» отказалась от аварийного дома с дырявой крышей № 7 на улице Дружной. Об этом в понедельник, 27 июня, РЗН. инфо рассказала жительница дома Любовь Владимировна.

Пенсионерка поделилась, что «после начала шумихи в СМИ управляющая компания „ПИК-комфорт“ отказалась от дома».

«Ничего не поменялось за последние четыре месяца. Никто не приходил и не звонил. А спустя некоторое время управляющая компания и вовсе от нас отказалась. Когда идут дожди, все также продолжает заливать квартиру. Видимо, власть начнет шевелиться только тогда, когда здесь все рухнет», — поделилась пенсионерка.

Редакции в управляющей компании ответили, что 31 мая закончился срок действия договора на обслуживание дома, и они оповестили об этом всех жителей заранее. Однако, почему они не заменили кровлю, так и не прокомментировали.

В феврале этого года пенсионерка Любовь Владимировна обращалась в редакцию и рассказывала, что из-за дыр в потолке ее квартиру заливает не первый раз и она боится обрушения. Кроме того, под ней находится парикмахерская. И если вода дойдет до них, то произойдет замыкание и начнется пожар.

По словам Любови Владимировны, мэрия до сих пор предлагает переехать в маневренный фонд для расселения. Но менять «шило на мыло» они с мужем не собираются и надеются, что ничего не обрушится до сноса дома.

Напомним, что в феврале этого года затопило квартиру пенсионеров в аварийном доме из-за дыр в потолке. Управляющая компания только принимала заявки от жителей и бездействовала. Кроме того, согласно распоряжению администрации дом на улице Дружной должны снести до конца 2023 года.