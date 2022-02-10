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В Рязани квартиру пенсионеров затопило из-за дыр в потолке
Жительница квартиры Любовь Владимировна рассказала корреспонденту РЗН. инфо, что потоп возник не в первый раз. Пенсионерка переживает, что обрушится потолок.

В Рязани квартиру пенсионеров затопило из-за дыр в потолке. Инцидент произошел в среду, 9 февраля, в аварийном доме № 7 на улице Дружной.

Жительница квартиры Любовь Владимировна рассказала корреспонденту РЗН. инфо, что потоп возник не в первый раз. Пенсионерка переживает, что обрушится потолок.

Дом признали аварийным в 2018 году, поэтому он не вошел в федеральную программу расселения (попали дома, признанные аварийными до 2017 года). «Дом изношен на 80%. Второй год бьемся. Изначально обращалась в управляющую компанию „ПИК-комфорт“. Они пришли, подсунули лист железа в крышу и все, а течь продолжается. Звонила им, но услышала только то, что балки сгнили и ничего сделать не могут», — рассказала пенсионерка.

В управляющей компании редакции заявили, что обращение по замене кровли в доме зафиксировано. «По срокам выполнения ничего сказать не можем», — прокомментировали в УК «Пик-комфорт».

Любовь Владимировна рассказывает, что мэрия настаивает, чтобы жильцы переезжали в маневренный фонд до расселения. В марте 2020 года в доме дважды за неделю проваливался потолок в двух разных квартирах.

«Обращались в приемную к губернатору и в администрацию, ответ один „переезжайте в маневренный фонд“. А мне зачем из одной халупы в другую переселяться. Как я должна жить в таких условиях? Стена и потолок рушатся и не просыхают, пахнет плесенью. Скоро все развалится», — подчеркнула собеседница.

На первом этаже под квартирой находится парикмахерская. Любовь Владимировна с мужем подставили тазики и положили тряпки, чтобы вода не потекла вниз, иначе может произойти замыкание и начнется пожар.

Напомним, согласно распоряжению администрации Рязани, дом на улице Дружной должны снести до конца 2023 года.