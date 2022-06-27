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Рязанцев предупредили о ежедневных рейдах по городу
Рейды проводятся во всех районах города.

В связи с опасностью возникновения лесных пожаров сотрудники управления ГОЧС ежедневно проводят рейды во всех районах города. Об этом сообщил сайт мэрии.

Также активисты ТОС и МКУ «Управление по делам территории города Рязани» проводят мониторинг ситуаций, представляющих опасность возникновения пожаров.

В мэрии рязанцам напомнили о запрете поджигать сухую траву, разводить костры, сжигать мусор, листву и отходы производства. Также запрещается разводить огонь в городских лесах, парках, скверах, местах массового отдыха. На время действия режима в лесах круглосуточно дежурит пожарная охрана, убирают сухую траву и горючий мусор.

«Администрация города рекомендует горожанам не посещать леса и не въезжать в них на машине, за исключением тех, кто проживает в районе поселка Солотча», — говорится в сообщении.