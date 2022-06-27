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Прокурор запросил пожизненный срок для убийц пятилетней девочки из Костромы
Напомним, 4 января двое педофилов украли пятилетнюю девочку, которая вышла на улице посмотреть на новогоднюю елку. Они принесли ребенка в общежитие, изнасиловали и убили.

Прокурор запросил пожизненный срок для убийц пятилетней девочки из Костромы. Об этом сообщил портал K1news.ru.

В понедельник, 27 июня, состоялось третье судебное решение по уголовному делу об убийстве пятилетней девочки. Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Также суд выслушал последнее слова обоих подсудимых.

«Сегодня я увидел в глазах подсудимых осознание последствий того, что они натворили. Оба понимают, что вероятнее всего им вынесут наказание в виде пожизненного лишения свободы», — прокомментировал адвокат семьи потерпевших Андрей Алешкин.

Приговор огласят 1 июля в 14.00.

Напомним, 4 января двое педофилов украли пятилетнюю девочку, которая вышла на улице посмотреть на новогоднюю елку. Они принесли ребенка в общежитие, изнасиловали и убили.