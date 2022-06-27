После крушения военного самолета в Рязани возбудили уголовное дело

Действия управлявшего летчика изучит техническая комиссия по расследованию трагедии, а также военные следователи.

После крушения военного самолета в Рязани возбудили уголовное дело. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Дело возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов военных летательных аппаратов или подготовки к ним). Действия управлявшего летчика изучит техническая комиссия по расследованию трагедии, а также военные следователи.

Напомним, военный самолет Ил-76 разбился в районе Михайловского шоссе в пятницу, 24 июня. На борту находились девять человек. Погибли пять человек. В Минобороны сообщили, что причиной крушения стала неисправность двигателя. Также имеется видео падения.