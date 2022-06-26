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В Оренбурге простились с погибшими в Рязани летчиками Ил-76
В Оренбурге в воскресенье, 26 июня, прошла церемония прощания с членами экипажа Ил-76, потерпевшего крушение в Рязани во время выполнения сп ецзадания. Траурная церемония проходит в СКК «Оренбуржье», сообщает РИА56.

В Оренбурге в воскресенье, 26 июня, прошла церемония прощания с членами экипажа Ил-76, потерпевшего крушение в Рязани во время выполнения спецзадания. Траурная церемония проходит в СКК «Оренбуржье», сообщает РИА56.

С погибшими летчиками военно-транспортной авиационной дивизии приехал проститься губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Они ушли как настоящие мужчины, до последней минуты борясь за жизни мирных жителей и своих боевых товарищей. Экипаж самолета увел горящее судно от жилых домов и совершил жесткую посадку на открытой местности. К сожалению, четверо летчиков погибли, один военнослужащий умер в больнице. За жизнь еще четверых сейчас борются врачи. Светлая память героям! Они до конца исполнили свой воинский долг и навсегда останутся в нашей памяти. Глубоко соболезную родным и близким погибших», — написал ранее в своем telegram-канале Паслер.

Напомним, трагедия произошла 24 июня. Крушение военного самолета Ил-76 случилось около четырех утра. На борту находились девять человек экипажа, трое из которых погибли сразу, еще двое скончались в больнице. В Минобороны сообщили, что причиной крушения стала неисправность двигателя.

Момент падения попал на видео.