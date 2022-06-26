В Госдуме предложили принимать выпускников школ в контрактники

В Госдуме предложили разрешить зачислять в контрактники всех молодых людей, если они получили среднее общее образование, не поступали в запас и подлежат призыву на срочную службу. При этом юноши должны быть уже совершеннолетними.

В Госдуме предложили разрешить зачислять в контрактники всех молодых людей, если они получили среднее общее образование, не поступали в запас и подлежат призыву на срочную службу. При этом юноши должны быть уже совершеннолетними. Комитет Госдумы по обороне дополнил проект поправок к статье 34 закона «О воинской обязанности и военной службе», сообщает РБК.

Документ опубликован на сайте нижней палаты. Депутаты рассмотрят поправки 28 июня. Авторы законопроекта — депутаты от «Единой России» Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Дмитрий Савельев.

Напомним, в конце мая Путин отменил предельный возраст для прохождения военной службы по контракту. Ранее первый военный контракт могли заключать граждане России от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет.