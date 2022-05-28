Путин отменил предельный возраст для прохождения военной службы по контракту

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Возрастной предел по закону исключается как для россиян трудоспособного возраста, так и для иностранцев.

Ранее первый военный контракт могли заключать граждане России от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет.

По словам авторов закона, мера поможет привлекать на военную контрактную службу людей востребованных специальностей — инженерных, техобслуживания, эксплуатации, связи, медицинского обеспечения.

По словам замглавы Минобороны России Николая Панкова, россияне и иностранцы будут заключать первые военные контракты до достижения ими 50-летия.