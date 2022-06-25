В Солотче в аварии с двумя мотоциклами пострадали оба водителя

В Солотче в субботу, 25 июня, при столкновении двух мотоциклов пострадали оба водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Солотче в субботу, 25 июня, при столкновении двух мотоциклов пострадали оба водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вблизи дома № 2 на улице Школьной, на нерегулируемом перекрестке столкнулись два мотоцикла. Один из них принадлежал 34-летнему водителю без прав, другой — 73-летнему мужчине.

В результате оба водителя получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. Уточняются обстоятельства аварии.

Напомним, ранее фото с места происшествия опубликовали в соцсетях.