В Солотче мотоциклисты попали в ДТП
В Солотче в субботу, 25 июня, произошло ДТП с участием двух мотоциклистов. Фото опубликовано в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».
В Солотче в субботу, 25 июня, произошло ДТП с участием двух мотоциклистов. Фото с места аварии опубликовано в группе «
Сообщается, что ДТП произошло недалеко от магазина «Пятерочка», на выезде из Солотчи.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются, прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД.