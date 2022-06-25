В Солотче мотоциклисты попали в ДТП

В Солотче в субботу, 25 июня, произошло ДТП с участием двух мотоциклистов. Фото опубликовано в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

В Солотче в субботу, 25 июня, произошло ДТП с участием двух мотоциклистов. Фото с места аварии опубликовано в группе « Подслушано у водителей в Рязани » «ВКонтакте».

Сообщается, что ДТП произошло недалеко от магазина «Пятерочка», на выезде из Солотчи.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются, прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД.