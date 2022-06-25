В Касимове художники расписали здание горнодобывающей компании

В Касимове команду TopGraffiti пригласили для оформления административного здания горнодобывающей компании «Касимовнеруд».

В Касимове команду TopGraffiti пригласили для оформления административного здания горнодобывающей компании «Касимовнеруд».

«Мы сделали несколько вариантов эскиза в фирменных цветах, и заказчик выбрал изображение с эффектом иллюзии, где окно стало частью экскаватора», — рассказал РЗН. инфо представитель TopGraffiti.

Команда впервые столкнулась с такой сложной задачей: со здания пришлось снимать известковое покрытие. В течение трех дней стены очищали с помощью мойки высокого давления, чтобы обеспечить хорошее сцепление краски со стеной.

Поверхность покрыли грунтом глубокого проникновения, собрали вышки-туры и нанесли изображение. Работа завершена, ее площадь составила 590 квадратных метров. Оформлением занимались три художника, сообщается, что им понадобились 310 литров красок и грунтовок и шесть спреев от комаров.