В Касимовском районе художники распишут стены здания предприятия

В Касимовском районе команда художников TopGraffiti распишет стены административного здания 1968 года постройки. Об этом РЗН. инфо рассказала представитель студии росписи стен.

В Касимовском районе команда художников TopGraffiti распишет стены административного здания 1968 года постройки. Об этом РЗН. инфо рассказала представитель студии росписи стен.

Художники преобразят фасад АО «Касимовнеруд» в поселке Ташенка.

«Работа будет большая, будем расписывать практически весь фасад. Две стороны здания — художественная покраска, третья сторона — рисунок с привязкой к реальности, что-то вроде 3D», — сообщила представитель.

Работа начинается, стены уже очистили от известкового покрытия.

Ранее студия уже выполняла роспись ДК в Касимове.