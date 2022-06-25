Рязанка раскритиковала пляж на Ореховом озере

Жительница Рязани пожаловалась на состояние пляжа на озере Ореховом. Пост опубликован в группе «Нетипичная Рязань».

Жительница Рязани пожаловалась на состояние пляжа на озере Ореховом. Пост опубликован в группе «Нетипичная Рязань».

«Желание еще раз отдохнуть в этом месте сразу отпало. Место для отдыха совсем не подготовлено. Может, и есть спасатели, я, правда, их не видела, но состояние пляжа просто ужасное», — написала рязанка.

По ее словам, только один из нескольких входов удобно организован и там есть песок.

«Второй вход намного шире по длине, но вход в воду со ступеньки из глины, войти не поскользнувшись удается не всем, третий вход зарос травой. Сам пляж это асфальтоподобный грунт с плешинами травы. Я даже не знаю, как это место можно назвать городским пляжем», — говорится в сообщении.

Напомним, в Рязани запустили автобус до Орехового озера.