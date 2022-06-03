В Рязани на период купального сезона запустили автобус до Орехового озера

Известно подробное расписание транспорта.

В Рязани запустили автобус до Орехового озера. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Маршрут «площадь Свободы — Ореховое озеро» будет действовать в период купального сезона. Автобусы будут следовать с интервалом в 33 минуты.

Расписание транспорта: