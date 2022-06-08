Рязанцев предупредили об обработке полей в Захаровском районе химикатами

Обработка пройдет с 8 по 15 июня.

Рязанцев предупредили об обработке полей химическими веществами. Соответствующее объявление опубликовало ООО «Захаровское».

С 8 июня в Захаровском районе около населенных пунктов Высокое, Стенькино, Волдыревка пройдет обработка полей инсектицидами, гербицидами, фунгицидами (препараты для уничтожения растительности). Речь идет о веществах «Самум» (класс опасности для пчел — 3, токсичен), «Аминка Фло» (класс опасности для пчел — 2, нетоксичен), «Карбезим» (класс опасности для пчел — 2, нетоксичен), «Флит» (класс опасности для пчел — 3, малоопасный), «Ассолюта» (класс опасности для пчел — 3, малоопасный), «Конгфу Супер» (класс опасности для пчел — 1, высокоопасный), «Феразин Грин» (класс опасности для пчел — 3, малоопасный)

«Просьба ограничить лет пчел в данный период», — говорится в сообщении.

Обработка продлится в течение семи дней.