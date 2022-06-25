Опубликовано видео с места аварии с 11-летним велосипедистом в Дядькове
Опубликовано видео с места ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик на велосипеде. Ролик размещен в группе ПУВР «ВКонтакте».
Опубликовано видео с места ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик на велосипеде. Ролик размещен в группе
Напомним, ДТП произошло примерно в 10:40 в субботу, 25 июня. 83-летний водитель за рулем ВАЗ-2106, по предварительной информации, сбил переезжавшего проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу 11-летнего ребенка. Мальчика госпитализировали.