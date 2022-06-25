Сбитого в Дядькове 11-летнего велосипедиста госпитализировали

В рязанском Дядькове утром в субботу, 25 июня, на улице Большой водитель ВАЗ сбил 11-летнего мальчика на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В рязанском Дядькове утром в субботу, 25 июня, на улице Большой водитель ВАЗ сбил 11-летнего мальчика на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло примерно в 10:40. 83-летний водитель за рулем ВАЗ-2106, по предварительной информации, сбил переезжавшего проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу 11-летнего ребенка.

В результате происшествия мальчик получил травмы, его госпитализировали.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в соцсетях опубликовали фото с места аварии.