Сбитого в Дядькове 11-летнего велосипедиста госпитализировали
В рязанском Дядькове утром в субботу, 25 июня, на улице Большой водитель ВАЗ сбил 11-летнего мальчика на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В рязанском Дядькове утром в субботу, 25 июня, на улице Большой водитель ВАЗ сбил 11-летнего мальчика на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло примерно в 10:40. 83-летний водитель за рулем ВАЗ-2106, по предварительной информации, сбил переезжавшего проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу 11-летнего ребенка.
В результате происшествия мальчик получил травмы, его госпитализировали.
Проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее в соцсетях опубликовали фото с места аварии.