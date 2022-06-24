В Рязани осудили двух сутенерш

Суд назначил им штрафы.

В Рязани осудили двух женщин, организовывавших занятия проституцией другими людьми. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Приговор 22 июня вынес Октябрьский районный суд в отношении рязанок 54 и 26 лет.

Их преступную деятельность пресекли правоохранительные органы во время оперативных мероприятий в ночь на 2 декабря 2021 года.

Суд признал рязанок виновными по части 1 статьи 241 УК РФ и назначил каждой штраф в сумме 120 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.