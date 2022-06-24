В Рязани осудили двух сутенерш
Суд назначил им штрафы.
В Рязани осудили двух женщин, организовывавших занятия проституцией другими людьми. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Приговор 22 июня вынес Октябрьский районный суд в отношении рязанок 54 и 26 лет.
Их преступную деятельность пресекли правоохранительные органы во время оперативных мероприятий в ночь на 2 декабря 2021 года.
Суд признал рязанок виновными по части 1 статьи 241 УК РФ и назначил каждой штраф в сумме 120 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.