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В Рязани полицейские задержали 46-летнюю сутенершу
В отношении рязанки возбудили уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали 46-летнюю сутенершу. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Оперативники уголовного розыска вместе с полицейскими Октябрьского района задержали с поличным 20-летнюю рязанку, которая занималась проституцией. Сотрудники полиции установили, что девушку и еще девятерых рязанок до 18 до 40 лет координирует 46-летняя жительница Рязани, которая ранее уже была судима за организацию занятия проституцией.

Злоумышленницу задержали.

Выяснилось, что 46-летняя рязанка организовала занятия проституцией посменно, чтобы девушки в любое время смогли приехать к «заказчику» и предоставить ему интимные услуги.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Женщине грозит срок до пяти лет лишения свободы.