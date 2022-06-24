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Стало известно имя четвертого погибшего после падения самолета Ил-76 в Рязани
Пять человек остаются в тяжелом состоянии.

Четвертым погибшим при крушении самолета Ил-76 в Рязани оказался курсант Лобанов. Об этом сообщил Life.

Ранее стало известно, что погибли Владимир Петрушин, Николай Горбунов, Дмитрий Андреев. По предварительной информации, ими были командир, помощник командира (курсант), бортинженер и радист.

Пять человек остаются в тяжелом состоянии. Двое из них — на аппаратах ИВЛ, еще двое — в реанимации, а последний — на операции. При крушении пострадали Исламов Р., Перминов С., Дузаев С., Харисов C., Гусаров В. Отмечается, что сознании находится на данный момент только последний.

Ранее стало известно, что их в ближайшее время переведут в московский военный госпиталь.

Напомним, крушение самолета произошло 24 июня около 4 утра на Михайловском шоссе. На борту было девять человек, погибли четверо, пять находятся в больнице.

Момент крушения попал на видео.