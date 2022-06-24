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За гибель слесаря на рязанском заводе осудят сотрудника
Обвиняемый не убедился в отсутствии работников в опасной зоне, привел в движение портальный механизм заднего борта мусоровоза.

Сотрудника АО «Ряжский авторемонтный завод» осудят за причинение сослуживцу смерти по неосторожности сослуживцу вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 1 марта 2022 года при приемо-сдаточных испытаниях оборудованиях мусоровоза. Обвиняемый не убедился в отсутствии работников в опасной зоне, привел в движение портальный механизм заднего борта мусоровоза. Сослуживец, находящийся внутри, получил сочетанную травму головы, шеи, туловища и конечностей, от которой скончался на месте происшествия.

Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 109 УК РВ, направили в суд.