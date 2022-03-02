В Ряжске на авторемонтном заводе погиб слесарь
32-летний слесарь получил смертельную производственную травму во время приемо-сдаточных испытаний оборудования коммунальной техники в сборочном цехе.
В Ряжске на авторемонтном заводе погиб слесарь. Об этом пишет
Инцидент произошел во вторник, 1 марта, около 18:00 на ряжском авторемонтном заводе.
32-летний слесарь получил смертельную производственную травму во время приемо-сдаточных испытаний оборудования коммунальной техники в сборочном цехе.
Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и соблюдение требований охраны труда на производстве.