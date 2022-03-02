В Ряжске на авторемонтном заводе погиб слесарь

32-летний слесарь получил смертельную производственную травму во время приемо-сдаточных испытаний оборудования коммунальной техники в сборочном цехе.

В Ряжске на авторемонтном заводе погиб слесарь. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на следователя по особо важным делам Скопинского МСО СУ СКР Илью Степанова.

Инцидент произошел во вторник, 1 марта, около 18:00 на ряжском авторемонтном заводе.

32-летний слесарь получил смертельную производственную травму во время приемо-сдаточных испытаний оборудования коммунальной техники в сборочном цехе.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и соблюдение требований охраны труда на производстве.