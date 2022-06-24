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Рязанцы заметили, что новые заборы в городе снова устанавливают с нарушениями
Месяцем ранее мэр города Елена Сорокина объявила о «дезаборизации» и сообщила, что все ограждения и заборы, которые не соответствуют ГОСТу, снесут.

В Рязани новые заборы снова устанавливают с нарушениями. Пост об этом в пятницу, 24 июня, опубликовали в группе «Рязань».

Нарушение заметили на улице Шевченко. По словам местных жителей, на месте появились асфальт, тротуар, деревья и забор. Месяцем ранее мэр города Елена Сорокина объявила о «дезаборизации» и сообщила, что все ограждения и заборы, которые не соответствуют ГОСТу, снесут.

«Где обещанная мэром „дезаборизация“?! На улице Шевченко только что положили асфальт, сделали новенькие тротуары, деревья высадили. И конечно забор! Нафига он там нужен? Тротуар отделяет от дороги зеленая зона. Никакие олени из лесов не выбегают. От кого забор? Чтобы сначала заплатить за установку забора, а потом торжественно спилить его и сдать на металлолом?», — поинтересовались рязанцы.