Сорокина объявила о «дезаборизации» Рязани

По ее словам, в России вступил в силу новый национальный стандарт, который касается правил установки перильных ограждений и заборов. Ряд объектов, которые есть в Рязани, не соответствуют новому ГОСТу.

Мэр Рязани Елена Сорокина заявила, что в областном центре проведут «дезаборизацию». Об этом в понедельник, 30 мая, она написала на личной странице «Вконтакте».

По ее словам, в России вступил в силу новый национальный стандарт, который касается правил установки перильных ограждений и заборов. Ряд объектов, которые есть в Рязани, не соответствуют новому ГОСТу.

Так, в Рязани обследовали Октябрьский, Советский и Железнодорожный районы. Заборы на улице Горького и проезде Яблочкова находятся на гарантии — их менять не будут. А на Куйбышевском шоссе от школ № 11 до поворота на Соколовку уберут до 15 июля.

Изменения коснутся и забора в районе нерегулируемого перекрестка на улице Ленина в районе ТЦ «Атрон» и на улице Новой, а также уберут перила на площадке перед памятником Циолковскому.

Все работу будут находиться на личной контроле у руководителя дирекции благоустройства.

«В дальнейшем при проектировании новых улиц и дорог, а также при проведении текущих ремонтов, мы можем запланировать высадку кустов. Зеленые насаждения защищают от брызг с дороги и снижают уровень шума. Если грамотно подбирать породы кустарников, то ландшафт улиц города изменится, они станут визуально шире — в наших буднях будет меньше серости. Облик нашей Рязани продолжит преображаться», — заключила Елена Сорокина.