Очевидец рассказал, что пилоты потерпевшего крушение в Рязани самолета пытались увести его от жилых домов

Мужчина, который в прошлом был летчиком, заявил, что заход на посадку был дальше.

Пилоты самолета Ил-76, который потерпел крушение в Рязани, пытались увести воздушное судно от жилых домов. Об этом сообщил очевидец, передает РЕН ТВ .

Мужчина, который в прошлом был летчиком, заявил, что заход на посадку был дальше.

«Здесь он просто падал. На куски развалился», — рассказал очевидец.

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Рязани на Михайловском шоссе. Погибли четыре человека. Пять человек находятся в больнице.

Момент крушения попал на видео.