Очевидец рассказал, что пилоты потерпевшего крушение в Рязани самолета пытались увести его от жилых домов
Мужчина, который в прошлом был летчиком, заявил, что заход на посадку был дальше.
Пилоты самолета Ил-76, который потерпел крушение в Рязани, пытались увести воздушное судно от жилых домов. Об этом сообщил очевидец, передает
Мужчина, который в прошлом был летчиком, заявил, что заход на посадку был дальше.
«Здесь он просто падал. На куски развалился», — рассказал очевидец.
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Рязани на Михайловском шоссе. Погибли четыре человека. Пять человек находятся в больнице.
Момент крушения попал на видео.