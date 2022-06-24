Малков заявил, что восстановлено электричество в домах около крушения самолета Ил-76

Специалисты справились на три часа раньше, чем прогнозировалось.

Врио губернатора Павел Малков заявил, что электроснабжение в домах у места крушения Ил-76 в Рязани восстановили. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».

По словам Малкова, специалисты справились на три часа раньше, чем прогнозировалось.

Над восстановлением электроснабжения работали специалисты предприятия «Рязанские городские распределительные электросети».

Напомним, без света оставались около 350 частных домов.