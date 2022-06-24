После крушения самолета в Рязани без электричества остались около 350 домов

Речь идет о домах на улицах Библиотечной, Речной, Интернатской, частном секторе на улице Ситниковской.

После крушения самолета без электричества в Рязани остались около 350 частных домов. Об этом в Telegram-канале сообщил Павел Малков.

Речь идет о домах на улицах Библиотечной, Речной, Интернатской, частном секторе на улице Ситниковской. Врио губернатора отметил, что там проживают около 800 человек.

Кроме того, повреждена одна опора ЛЭП, нарушены девять пролетов воздушных линий, отключены трансформаторные подстанции ТП-3021, ТП-3015, ТП-948, ТП-947, ТП-976.

Линий электропередач восстанавливают рязанские городские распределительные электросети.

«Поручил администрации Рязани держать ситуацию на контроле и оперативно информировать жителей о возможных изменениях графика ремонтных работ», — отметил Малков.

Напомним, крушение самолета произошло около 4 утра на Михайловском шоссе. На борту было девять человек, погибли четверо, пять находятся в больнице.

Момент падения попал на видео.